Torino-Genoa 3-0, Belotti: “Se segno aiuto la squadra. Voglio continuare”

Al termine di Torino-Genoa, è intervenuto Andrea Belotti, autentico mattatore dell’incontro, ai microfoni di Sky Sport: “Sapevamo tutti l’importanza di questa partita. Dopo aver vinto qua con il Brescia e aver fatto un buon primo tempo con l’Inter, c’era voglia di rifarsi. Siamo partiti molto concentrati. Ho visto negli occhi dei miei compagni la voglia di fare risultato. Sul record di Ossola? È un onore per me essere con questi grandi campioni, con questi eroi. Devo lavorare perché i miei gol sono importanti per il Torino”.

Ancora Belotti, che contro il Genoa ha trovato il gol per la settima partita consecutiva: “Io cerco di uscire stremato dal campo perché c’è sempre bisogno di tutti. Poi più faccio gol più aiuto la squadra. Ora voglio continuare. Cerco sempre di aiutare i miei compagni perché loro cercano di fare lo stesso. Un mio recupero può dare la carica ai miei compagni. Anche oggi, in un momento in cui il Genoa premeva, ho visto i miei compagni carichi e concentrati che mi spronavano. Sulla salvezza? Finché non c’è la matematica non è fatta. Pensiamo partita per partita“.

