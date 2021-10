Il Torino batte il Genoa 3-2 all'Olimpico in una partita per larghi tratti dominata dai granata (qui per ripercorrere la cronaca). La squadra di Juric ha sempre più l'impronta del suo allenatore e nelle reti segnate si vede la mano del croato. Il gol nel finale di Caicedo non porta alla rimonta il Genoa, che però prova fino alla fine a strappare un pari che sarebbe stato una beffa per il Torino.