tor toro Torino, chi gioca contro il Genoa? Dubbi sugli esterni, Israel spera nel recupero

prepartita

Torino, chi gioca contro il Genoa? Dubbi sugli esterni, Israel spera nel recupero

Baroni valuta acciacchi e ballottaggi: dubbi tra i pali, sulle fasce e in difesa, ma l’ossatura resta quella della vittoria sul Napoli
Enrico Penzo
Enrico Penzo Redattore 

Torino, chi gioca contro il Genoa? Dubbi sugli esterni, Israel spera nel recupero- immagine 2

Domenica alle 12:30, all’Olimpico Grande Torino, i granata tornano in campo contro il Genoa per una sfida che vale più dei tre punti. Dopo il successo contro il Napoli, i granata hanno l’occasione di dare continuità, ma Baroni deve fare i conti con più di un dubbio di formazione per quanto l'undici da mandare in campo per Torino-Genoa. Tra acciacchi, ballottaggi e scelte tattiche, la vigilia si apre con diverse questioni aperte, soprattutto a centrocampo e in attacco. La sensazione è che il tecnico voglia confermare l’ossatura della squadra, ma con qualche ritocco mirato per gestire energie e uomini chiave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA