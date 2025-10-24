Torino, chi gioca contro il Genoa? Dubbi sugli esterni, Israel spera nel recupero

Domenica alle 12:30, all’Olimpico Grande Torino, i granata tornano in campo contro il Genoa per una sfida che vale più dei tre punti. Dopo il successo contro il Napoli, i granata hanno l’occasione di dare continuità, ma Baroni deve fare i conti con più di un dubbio di formazione per quanto l'undici da mandare in campo per Torino-Genoa. Tra acciacchi, ballottaggi e scelte tattiche, la vigilia si apre con diverse questioni aperte, soprattutto a centrocampo e in attacco. La sensazione è che il tecnico voglia confermare l’ossatura della squadra, ma con qualche ritocco mirato per gestire energie e uomini chiave.