Torino, grande affetto dei tifosi per Baroni. Ma quattro assenti all’allenamento

L’obiettivo di Baroni è dare continuità, perché la prossima sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova decisivo

Eugenio Gammarino 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 19:24)

Il popolo granata è al fianco di Marco Baroni. Con l’apertura dei cancelli del Filadelfia, i tifosi granata hanno potuto assistere all’allenamento pomeridiano dei ragazzi di Marco Baroni e caricarli in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Un segnale di vicinanza in un momento chiave della stagione per il club granata che può scacciare via i fantasmi di inizio stagione. Dopo un avvio di campionato difficile e la panchina in bilico, la squadra di Marco Baroni sembra aver ritrovato ossigeno e fiducia grazie alle ultime prestazioni (soprattutto contro Napoli e Lazio) che hanno portato un po’ di serenità e sciolto alcuni dubbi sul gruppo. Ora l’obiettivo di Baroni è dare continuità, perché la prossima sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova decisivo per misurare il livello dei granata.

Torino, Baroni accolto dai tifosi: assenti Pedersen, Israel, Nkounkou e Zapata — Tra i tifosi c'è chi non dimentica le difficoltà iniziali della squadra di Baroni ma c'è chi guarda in avanti con ottimismo. Nell'allenamento di oggi c'è stata grande partecipazione del tifo granata: tutti condividono la stessa voglia di spingere la squadra, come accaduto nell’ultimo match di campionato contro il Napoli. Infatti, dopo la fine dell'allenamento odierno, il tecnico toscano si è fermato con i tifosi per delle foto e firmare qualche autografo ed è stato accolto calorosamente dai tifosi. Baroni ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Una riguardava le condizioni di Schuurs, a due anni dall'infortunio al ginocchio da cui non ha ancora recuperato. "È dura - ha detto il tecnico - ma sta lavorando forte". Inoltre, il tecnico granata oggi non ha avuto a disposizione la rosa al completo. Infatti, alcuni giocatori non hanno preso parte all’allenamento di oggi: Israel e Pedersen stanno smaltendo entrambi contusioni subite contro il Napoli. Zapata festeggia, invece, la nascita della figlia; mentre su Nkounkou si attendono aggiornamenti.

Torino, i tifosi sono con l'allenatore: ora testa al Genoa — La festa per la vittoria contro il Napoli ormai è già alle spalle e al Filadelfia si lavora per la prossima partita. Domenica alle 12:30 il Toro di Marco Baroni accoglierà allo stadio Olimpico Grande Torino il Genoa di Patrick Viera, sfida valida per l'ottavo turno della Serie A 2025-2026. I granata dovranno cercare di dare continuità sia in termini di prestazioni che di risultati e il match contro i rossoblù sarà un test da non sbagliare. Dopo un avvio di campionato molto complicato, le ultime gare a cavallo della sosta nazionali hanno fatto intravedere qualcosa di più positivo. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà un Genoa in forte difficoltà: la squadra di Vieira è all'ultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati in sette giornate. La fame e la necessità di fare dei punti per i rossoblù, saranno un campanello d'allarme per i granata che dal canto loro devono invece ottenere un successo di fronte al proprio pubblico per scacciare la crisi in maniera definitiva dopo le buone prove con Lazio e Napoli.