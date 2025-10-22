Il popolo granata è al fianco di Marco Baroni. Con l’apertura dei cancelli del Filadelfia, i tifosi granata hanno potuto assistere all’allenamento pomeridiano dei ragazzi di Marco Baroni e caricarli in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Un segnale di vicinanza in un momento chiave della stagione per il club granata che può scacciare via i fantasmi di inizio stagione. Dopo un avvio di campionato difficile e la panchina in bilico, la squadra di Marco Baroni sembra aver ritrovato ossigeno e fiducia grazie alle ultime prestazioni (soprattutto contro Napoli e Lazio) che hanno portato un po’ di serenità e sciolto alcuni dubbi sul gruppo. Ora l’obiettivo di Baroni è dare continuità, perché la prossima sfida contro il Genoa rappresenta un banco di prova decisivo per misurare il livello dei granata.
il tema
Torino, grande affetto dei tifosi per Baroni. Ma quattro assenti all’allenamento
Tra i tifosi c'è chi non dimentica le difficoltà iniziali della squadra di Baroni ma c'è chi guarda in avanti con ottimismo. Nell'allenamento di oggi c'è stata grande partecipazione del tifo granata: tutti condividono la stessa voglia di spingere la squadra, come accaduto nell’ultimo match di campionato contro il Napoli. Infatti, dopo la fine dell'allenamento odierno, il tecnico toscano si è fermato con i tifosi per delle foto e firmare qualche autografo ed è stato accolto calorosamente dai tifosi. Baroni ha risposto ad alcune domande dei tifosi. Una riguardava le condizioni di Schuurs, a due anni dall'infortunio al ginocchio da cui non ha ancora recuperato. "È dura - ha detto il tecnico - ma sta lavorando forte". Inoltre, il tecnico granata oggi non ha avuto a disposizione la rosa al completo. Infatti, alcuni giocatori non hanno preso parte all’allenamento di oggi: Israel e Pedersen stanno smaltendo entrambi contusioni subite contro il Napoli. Zapata festeggia, invece, la nascita della figlia; mentre su Nkounkou si attendono aggiornamenti.
Torino, i tifosi sono con l'allenatore: ora testa al Genoa—
La festa per la vittoria contro il Napoli ormai è già alle spalle e al Filadelfia si lavora per la prossima partita. Domenica alle 12:30 il Toro di Marco Baroni accoglierà allo stadio Olimpico Grande Torino il Genoa di Patrick Viera, sfida valida per l'ottavo turno della Serie A 2025-2026. I granata dovranno cercare di dare continuità sia in termini di prestazioni che di risultati e il match contro i rossoblù sarà un test da non sbagliare. Dopo un avvio di campionato molto complicato, le ultime gare a cavallo della sosta nazionali hanno fatto intravedere qualcosa di più positivo. Allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà un Genoa in forte difficoltà: la squadra di Vieira è all'ultimo posto in classifica con appena tre punti conquistati in sette giornate. La fame e la necessità di fare dei punti per i rossoblù, saranno un campanello d'allarme per i granata che dal canto loro devono invece ottenere un successo di fronte al proprio pubblico per scacciare la crisi in maniera definitiva dopo le buone prove con Lazio e Napoli.
