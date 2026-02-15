Dopo la vittoria con il Lecce e il pari con la Fiorentina giunto in extremis, il Torino ospita il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il match valevole per la 25esima giornata di Serie A, Baroni non può contare sugli infortunati Rafa Obrador, Ardian Ismajli, Ivan Ilic e Zanos Savva, ma non sarà della partita nemmeno Tino Anjorin. Rispetto alla gara con la Fiorentina, tornano invece a disposizione Matteo Prati e Nikola Vlasic dopo il turno di stop per squalifica che ha riguardato entrambi.
Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale
NEWS
Torino, i convocati per il Bologna: Anjorin non sarà della partita
I convocati per la sfida contro la squadra di Italiano
I convocati del Torino per la sfida contro il Bologna—
PORTIERI: Israel, Paleari, Siviero.
DIFENSORI: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Pedersen.
CENTROCAMPISTI: Aboukhlal, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Tameze, Vlasic, Prati.
ATTACCANTI: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA