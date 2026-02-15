Torino, i convocati per il Bologna: Anjorin non sarà della partita

Dopo la vittoria con il Lecce e il pari con la Fiorentina giunto in extremis, il Torino ospita il Bologna allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per il match valevole per la 25esima giornata di Serie A, Baroni non può contare sugli infortunati Rafa Obrador, Ardian Ismajli, Ivan Ilic e Zanos Savva, ma non sarà della partita nemmeno Tino Anjorin. Rispetto alla gara con la Fiorentina, tornano invece a disposizione Matteo Prati e Nikola Vlasic dopo il turno di stop per squalifica che ha riguardato entrambi.