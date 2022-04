Torino, i convocati per la Lazio: si rivede Sanabria. Altra chiamata per Garbett

I convocati dal tecnico Ivan Juric per la sfida ai biancocelesti di Maurizio Sarri

Sono 23 i giocatori convocati da Ivan Juric per Lazio-Torino, match valevole per la 33esima giornata di Serie A. Rientra in lista Sanabria, che ha recuperato dal fastidio al polpaccio. Ancora assente invece Mandragora (come confermato dal tecnico croato in conferenza stampa) per un trauma elongativo al bicipite femorale destro. Oltre a lui fuori anche Warming per un sovraccarico muscolare alla coscia destra, Djdiji per il risentimento muscolare al retto femorale della coscia sinistra, e Zaza, oltre ai lungodegenti Praet e Fares. Non compare in lista neanche Simone Edera, che è stato aggregato alla Primaveraper mettere minuti nelle gambe e procedere con il recupero dall'infortunio. Tra i granata scelti da Juric c'è anche il giovane Garbett, confermato nel gruppo della Prima Squadra dopo la convocazione per il match con il Milan.