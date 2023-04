Torino, i convocati per la Salernitana: si rivede Ilic, out lo squalificato Schuurs

Il tecnico del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la partita di quest'oggi, domenica 16 aprile, contro la Salernitana. Si rivede Ivan Ilic, che ha recuperato dal trauma contusivo-distorsivo alla caviglia, mentre restano ai box Ola Aina (lesione al soleo), David Zima (fermo post intervento chirurgico di sutura meniscale laterale) e Ronaldo Vieira (lesione al tendine del bicipite femorale sinistro), oltre a Etrit Berisha, escluso per scelta tecnica, e Schuurs, out per squalifica. Aggregato il difensore della Primavera N'Guessan.