Torino, i convocati per l’Empoli: Vojvoda torna a disposizione di Vanoli

Il Torino ha reso noto l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera in Coppa Italia contro l'Empoli. La buona notizia per mister Vanoli è il pieno recupero di Mergim Vojvoda che dopo aver saltato le ultime partite è rientrato in lista convocati. Assenti invece ancora Perr Schuurs, Nikola Vlasic, Zanos Savva e Emirhan Ilkhan per infortunio oltre a Brian Bayeye per scelta tecnica. Inseriti tra i convocati anche i giovani Aaron Ciammaglichella e Alieu Njie.