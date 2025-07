Torino, i numeri di maglia della stagione 2025/26: Ngonge ancora in attesa

Ecco la lista dei numeri di maglia del Torino nella stagione 2025/2026. Come sempre, la lista è da intendersi provvisoria fino al termine del calciomercato. Per quanto riguarda i volti nuovi, come avevamo già scritto appena prima della sfida contro l'Ingolstadt, Tino Anjorin ha scelto la maglia numero 14, mentre Ardian Ismajli ha voluto la 44. L'ultimo arrivato in ordine di tempo, Cyril Ngonge non ha ancora un numero non essendo stato inserito in distinta contro la Cremonese. Da segnalare il numero 6 per Emirhan İlkhan. Si è invece liberata la casacca 32 di Vanja Milinkovic-Savic.