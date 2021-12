Torino, i pagelloni di metà stagione dei portieri: sorpresa Milinkovic-Savic

Il portiere serbo ha fatto ricredere molte persone, troppo poco spazio per Berisha

Luca Sardo

Sotto le Feste su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma il girone d’andata della stagione 2021/2022, ossia il periodo che va da agosto a dicembre. Buona lettura.

MILINKOVIC-SAVIC: 6.5

Partito tra lo scetticismo di molti, Vanja Milinkovic-Savic ha fatto capire sul campo la scelta della società e di Ivan Juric di puntare su di lui ad inizio stagione. Il voto che abbiamo deciso di assegnare all'estremo difensore granata è di 6.5: le sue parate e la sua qualità nei piedi molto spesso fino questo momento hanno fatto la differenza. In campionato Juric non ha mai potuto fare a meno del portiere serbo: in tutte e 19 le gare di Serie A nel girone di andata, Vanja ha sempre giocato titolare. Certamente ci sono anche le sue parate dietro al dato che fa del Torino la quarta miglior difesa del campionato italiano con 19 gol subiti (media di uno a partita). Ora dovrà tenere alto il rendimento anche nella seconda parte di stagione.

BERISHA: SV

Una sola partita giocata da titolare per Etrit Berisha in questa stagione con la maglia granata: troppo poco per assegnarli un voto. Il portiere albanese è stato schierato dal primo minuto da Ivan Juric in una sola occasione nel match di Coppa Italia con la Sampdoria lo scorso 16 dicembre (terminato 2-1 per i blucerchiati) che ha sancito l'eliminazione del Torino dalla competizione.

GEMELLO, SAVA: SV

Anche a Luca Gemello e Razvan Sava non si può assegnare un voto per questa prima parte di stagione. Aggregati alla prima squadra i due portieri non hanno mai collezionato minuti con la maglia granata.