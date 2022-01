Torino, i pagelloni di metà stagione: Juric 7, è una ventata d’aria fresca

Ultimo appuntamento con i pagelloni di metà stagione: il lavoro del tecnico croato è da apprezzare e il progetto tecnico è credibile

Arrivato a Torino con la missione di risollevare animi e ambizioni, il tecnico croato Ivan Juric è riuscito nel suo intento. E non tanto per la classifica, che comunque vede i granata a 25 punti e certifica un netto miglioramento rispetto alla passata stagione, quando al giro di boa la squadra ne aveva messi insieme 14 e Giampaolo era già stato esonerato dopo la diciottesima giornata. La mano di Juric si vede soprattutto nell'atteggiamento, nella grinta, nella forte identità che il croato è riuscito ad infondere nei suoi giocatori. Addio Toro molle, impaurito, confuso; benvenuto Toro organizzato, aggressivo, compatto.

MARGINI DI MIGLIORAMENTO - Certo qualcosa potrebbe andare meglio, ad esempio per quanto riguarda la fase offensiva, ma la difesa è stata blindata e il rendimento di alcuni interpreti (Milinkovic-Savic, Pobega, Lukic...) sta andando oltre le aspettative: merito loro, ovviamente, ma merito anche a chi ne ha saputo coltivare le qualità, e qui si torna a Juric. L'ex allenatore del Verona non è tipo da mandarle a dire, quando c'è un problema è il primo a metterci la faccia e non sono mancati gli scambi di opinioni con la società, soprattutto per quanto riguarda il mercato: vedremo se questa finestra invernale gli porterà un innesto congeniale al suo calcio, in modo da poter continuare nel migliore dei modi sul bel percorso intrapreso.