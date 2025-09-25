Torino, i precedenti con Collu: un solo incrocio vincente coi granata

Lunedì 29 settembre alle 18:30 il Torino sarà di scena a Parma per la quinta giornata di Serie A. A dirigere l’incontro sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Classe 1990, il fischietto sardo vanta dodici presenze in massima serie, tre delle quali nella stagione in corso. Con i granata esiste un solo precedente: Torino-Udinese del 23 aprile 2025, sfida ormai priva di motivazioni di classifica che i piemontesi si imposero 2-0 con le reti di Adams e Dembélé. Gara tranquilla anche per Collu, che ammonì due giocatori per parte: Maripan e Gineitis tra i granata, Karlström e Bijol tra i friulani.
Bilancio positivo invece con il Parma: sotto la sua direzione i ducali hanno vinto tutte e due le gare da lui arbitrate, entrambe nella stagione 2023-2024. Successi arrivati il 2 marzo 2024 contro la Ternana (1-3 in trasferta) e il 13 aprile 2024 contro lo Spezia (2-0 al Tardini).
