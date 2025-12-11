Torino, i saluti di Vagnati: “Sono stati anni intensi, ringrazio il presidente Cairo”

Pagine che si chiudono e nuovi capitoli che si aprono. Davide Vagnati ha inciso un lungo tratto della storia recente del Torino, firmando il proprio capitolo per cinque anni e mezzo. Oggi, giovedì 11 dicembre, nel giorno della conferenza del suo successore - e al tempo stesso predecessore - Gianluca Petrachi nel ruolo di direttore sportivo, Vagnati ha scritto le sue ultime righe: quelle dei saluti e dei ringraziamenti alla società. Sui propri canali social ha ripercorso gli anni trascorsi in granata, raccontando di essersi sentito onorato di rappresentare un club così prestigioso. "Sono stati anni intensi, vissuti con grande responsabilità e impegno. Aver rappresentato una società così importante mi ha gratificato e onorato. Ringrazio il Presidente e tutti coloro che hanno, insieme a me, vissuto e condiviso questo lungo percorso. FVCG".