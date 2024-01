Torino, i top 5 assist del 2023: dal tacco di Radonjic alla cavalcata di Tameze

I migliori 5 assist del 2023 granata: Miranchuk, Radonjic, Tameze e Bellanova illuminano la scena mandando in porta i compagni

Luca Bonello Redattore

Non solo gol, c'è bellezza anche (e qualche volta di più) nell'assist. E nel 2023 del Torino ce ne sono diversi che meritano una menzione d'onore: le cavalcate di Tameze e Bellanova contro Sassuolo ed Empoli, ma anche il tacco illuminante di Radonjic per Vojvoda in Coppa Italia. Passiamo quindi in rassegna le giocate più preziose del 2023 granata, ricordando che l'ordine in cui sono elencate è soltanto cronologico.

RADONJIC vs Lecce — Il primo assist da menzionare è quello di Radonjic per Sanabria per il gol del definitivo 0-2 in casa del Lecce. E' il 12 marzo e, al minuto 23 della sfida, il serbo riceve un passaggio da Ilic sulla sinistra all'altezza della metà campo, stoppa il pallone e punta in velocità Baschirotto, il quale, non riuscendo a tenerlo, prova a fermarlo in scivolata. Il granata, però, è bravo a spostare il pallone con il destro, mandando a vuoto l'intervento del difensore leccese. A quel punto, Radonjic si trova in area di rigore e può servire facilmente al centro l'accorrente Sanabria, che mette la sfera in rete. 0-2 e partita indirizzata sui binari granata.

MIRANCHUK vs Salernitana — Un mesetto dopo, il 16 aprile, è Miranchuk ad illuminare la scena. La partita è quella casalinga di campionato contro la Salernitana e, con il Toro sotto 0-1 dopo 57', il russo inventa per Sanabria che pareggia i conti. L'assist è da giocatore di classe qual è Miranchuk: con la difesa campana schierata, controlla il pallone a 25 metri dalla porta dopo un rimpallo, se lo sposta sul destro e serve Sanabria facendo filtrare la sfera tra le gambe di Nicolussi Caviglia e quelle di Gyomber. Il paraguyano stoppa e scaraventa la palla il rete: il Toro fa 1-1 e Sanabria entra nel tabellino dei marcatori, ma gran parte del merito è dell'assist di Miranchuk.

RADONJIC VS Feralpisalò — Nella prima partita ufficiale della stagione 2023-2024, è nuovamente Radonjic a deliziare il pubblico con una sua giocata. L'incontro è Torino-Feralpisalò del 14 agosto, gara valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia e, con i granata sotto 0-1, è il serbo a servire a Vojvoda il pallone del momentaneo pareggio. L'azione comincia dalla trequarti offensiva granata, con Vlasic che recupera un pallone e serve Ilic, che avanza verso la porta e al limite dell'area taglia il campo da destra verso sinistra. Dopodichè serve Radonjic, che vede alle sue spalle accorrere Vojvoda. Per non perdere tempi di gioco, il serbo, complice una palla arrivata un pizzico arretrata, serve di tacco il kosovaro, il quale si ritrova la sfera sulla sua corsa, sterza e calcia sotto l'incrocio, realizzando l'1-1.

TAMEZE vs Sassuolo — Il 6 novembre è invece Tameze a realizzare un assist degno di nota. L'occasione è la partita casalinga di campionato contro il Sassuolo, nella quale, dopo 5', l'ex Verona serve a Sanabria il pallone del momentaneo 1-0. La particolarità del suo assist è che parte dalla propria metà campo, con un anticipo secco sul neroverde Laurientè. Recuperata la sfera, infatti, Tameze avanza indisturbato sulla destra, fino ad arrivare all'altezza dell'area di rigore. A quel punto dà un'occhiata verso il centro e serve un cross al bacio per Sanabria, che incorna di testa facendo 1-0. Nel secondo tempo, lo stesso Tameze si ripeterà, dato che, con un altro anticipo, recupererà il pallone e servirà Vlasic, che metterà a segno la rete del definitivo 2-1.

BELLANOVA vs Empoli — L'ultimo dei 5 migliori assist dell'anno risale al 16 dicembre, nella partita casalinga di campionato contro l'Empoli. L'autore del passaggio vincente è Raoul Bellanova, ma il merito è da condividere con Antonio Sanabria, il quale, al minuto 25, controlla il pallone spalle alla porta in zona mediana e, poi, con un filtrante con il contagiri, serve sulla corsa sulla fascia destra la freccia Bellanova. Quest'ultimo si porta il pallone sino al fondo del campo, temporeggia, in attesa che i compagni riempiano l'area, e poi serve un cross perfetto sulla testa di Duvan Zapata, che fa 1-0.

