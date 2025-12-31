Torino, i top 5 gol del 2025: da Vlasic nel derby al capolavoro di Elmas

Il 2025 del Torino è stato un anno fatto di alti e bassi, in cui non sono mancate difficoltà e occasioni mancate, ma anche singoli episodi capaci di lasciare il segno. In un contesto spesso complesso, alcuni gol hanno comunque rappresentato momenti di rottura, per qualità della giocata o per importanza nell’economia della partita. In questo articolo ripercorriamo i top 5 gol del 2025, una selezione che mette in evidenza le reti più significative dell’anno.