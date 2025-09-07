Torino, il calendario dopo la sosta: un ciclo intenso tra big e insidie

Il Torino di Marco Baroni si prepara a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali, entrando subito in un ciclo fitto e complicato. I granata giocheranno cinque partite in venti giorni, tra Serie A e Coppa Italia, fino alla prossima pausa di ottobre, che fermerà il campionato dal 6 al 14. Sarà un test di maturità vero e proprio, capace di misurare condizione fisica, continuità e capacità di gestione delle energie.

Torino, il calendario da sosta a sosta

Il percorso ricomincerà il 14 settembre con la trasferta all’Olimpico contro la Roma di Gasperini, test probante contro una big che alza subito l’asticella e costringerà il Toro a una prova di solidità difensiva e gestione dei ritmi. Subito dopo, il 21 settembre, arriverà al “Grande Torino” l’Atalanta dell’ex Juric, sfida dal forte valore simbolico, ma anche tattico, dove sarà decisivo saper limitare le transizioni dei bergamaschi e colpire nelle fasi di equilibrio. Tre giorni più tardi, il 25 settembre, spazio alla Coppa Italia con il Pisa: appuntamento da affrontare con serietà per non disperdere energie mentali e non rischiare di incappare in errori come quello delle scorsa stagione, costato l’esclusione precoce dalla competizione. Il 29 settembre sarà la volta del Parma al “Tardini”: squadra organizzata, capace di alternare compattezza difensiva e rapide verticalizzazioni, un banco di prova che imporrà al Toro lucidità nella gestione della palla e attenzione a non concedere campo. Infine, il 4 ottobre, il match in trasferta con la Lazio: una sfida che negli ultimi anni ha spesso vissuto di equilibrio e dettagli, e che potrà diventare il metro conclusivo per valutare come la squadra avrà affrontato il mini-ciclo.