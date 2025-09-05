Torino, il confronto con la rosa della scorsa stagione: rivoluzione o involuzione?

Il Torino ha aperto la nuova stagione con tante novità e altrettanti interrogativi. L’addio di Vanoli e il passaggio a Marco Baroni hanno significato un cambio di pelle radicale: dal 3-5-2 granitico e organizzato, al 4-2-3-1, con la possibilità di passare al 4-3-3 più propositivo e lineare. Un’evoluzione che, inevitabilmente, ha inciso in maniera profonda sulla struttura della squadra, reparto per reparto. Dopo questi cambiamenti la domanda risulta chiara: l'organico dei granata è migliorato rispetto all'anno precedente? Vediamo nel dettaglio come si presenta il nuovo Torino rispetto alla passata stagione reparto per reparto.

Reparto difensivo: settore indebolito, le fragilità sono numerose

Un anno fa Vanoli poteva contare su uno dei portieri più affidabili della Serie A: Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione sopra le righe, decisivo in termini di interventi e di continuità. Con il suo addio, il Torino ha scelto di puntare su Israel, profilo giovane e con margini di crescita. Le prime uscite hanno mostrato qualità tra i pali e coraggio nell’impostazione, ma è chiaro che il paragone con Milinkovic-Savic pesi: oggi il ruolo del portiere, da certezza assoluta, è diventato un’incognita che va testata sul medio periodo. Il cambio più evidente arriva nel reparto arretrato. Vanoli gestiva una difesa a tre compatta, sfruttando molto le spinte degli esterni. I giocatori a disposizione erano: Maripan, Coco, Masina, Walukiewicz, Borna Sosa, Pedersen, Lazaro, Dembélé e l’innesto invernale Biraghi. Con Baroni la difesa è passata a quattro, un sistema che richiede interpreti più specifici. Sono cambiati degli uomini: Walukiewicz è partito, al suo posto è arrivato Ismajli, mentre Borna Sosa è rientrato alla base e il Torino ha puntato su Nkounkou. Sulla carta, però, la sensazione è che il pacchetto arretrato si sia addirittura indebolito. L’esordio shock in campionato, con il 5-0 subito dall’Inter, ha mostrato limiti strutturali e di amalgama. Manca ancora un leader difensivo e, soprattutto, l’adattamento a una linea a quattro che richiede tempi e movimenti ben diversi da quelli del 3-5-2.