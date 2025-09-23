Torino, il controverso ritorno di Zapata. Oltre al penalty sbagliato c’è di più

Duvan, rigore sbagliato a coronare il pomeriggio triste del Toro

Col senno di poi, si può discutere sull’opportunità di fare entrare Zapata in quel momento. Mentre è da capire pure il perché si sia preso la responsabilità di calciare il rigore, in un momento così complicato per lui e per la squadra, anche perché Duvan non è mai stato uno specialista vero e proprio (nella sua lunga carriera ne ha calciati solo 13, di cui 4 sbagliati). Da considerare anche il fatto che il capitano ha calciato un rigore dopo soli quattro minuti dall’ingresso in campo: spesso, nel calcio, si sente dire che ciò è sconsigliabile perché mentalmente e fisicamente non si è ancora entrati pienamente in partita, ancor di più se non si gioca da tanto tempo. Sta di fatto che l’esecuzione è stata brutta e Carnesecchi ha parato piuttosto facilmente. Il rigore sbagliato, dunque, ha ulteriormente peggiorato il pomeriggio del Toro. Ora, non si può fare altro che guardare avanti, con la speranza che Zapata possa tornare al top della forma fisica. Al momento, purtroppo, su questo non si possono avere certezze.