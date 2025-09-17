Torino: il ct Gattuso in visita al Filadelfia

Visita speciale al Filadelfia per la squadra di Marco Baroni. Dopo i match con la Nazionale, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha fatto tappa al centro sportivo del Torino nel suo giro tra i club di Serie A, con lo scopo di monitorare i giocatori in vista delle prossime convocazioni. Accompagnato dall’assistente Luigi Riccio e da Mauro Vladovich, segretario organizzativo del Club Italia, il ct Azzurro è stato accolto dal responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati e dai membri dello staff granata. Il Torino presenta soltanto tre italiani in rosa: Biraghi, Paleari e Cesare Casadei. Nel mirino di Gattuso, c'è soprattutto quest'ultimo. Durante la gestione di Spalletti, il centrocampista era già finito sul taccuino degli Azzurri, ma attende ancora di debuttare con la Nazionale Maggiore. Gattuso ha seguito da bordo campo l’allenamento, scambiando qualche parola anche con coach e giocatori: un chiaro segnale che, nonostante Casadei non sia stato convocato per gli scorsi appuntamenti con Estonia e Israele, rimane ancora sotto stretta osservazione per le prossime partite. Obiettivo: Mondiali.