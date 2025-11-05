Torino, il derby si avvicina: Cairo presente al Filadelfia

Si fa sempre più vicina la data di sabato 8 novembre. Dopo l’allenamento a porte aperte di martedì 4, con i tifosi a far sentire il loro calore, il Torino continua a prepararsi alla partita contro la Juve. Perché, in fondo, il derby non si gioca mica in undici. Oggi all'allenamento dei granata ha assistito anche il presidente Urbano Cairo, deciso a spingere la squadra verso un successo che manca dal 2015, quando Darmian e Quagliarella firmarono l'unica vittoria dell'era Cairo. Il presidente ha tenuto un discorso motivazionale, chiedendo massimo impegno e spirito di gruppo. Baroni, squalificato dopo l’espulsione con il Pisa, non potrà sedersi in panchina, ma ha provato comunque a trasmettere la sua determinazione: la squadra dovrà scendere in campo con grinta.