Torino, il pagellone di fine anno: Vlasic 7, gol e assist a servizio della squadra

Vlasic, partita top: Torino-Sampdoria 2-0 — La miglior partita di Vlasic nel corso dell'ultimo campionato è stata quella casalinga contro la Sampdoria del 9 novembre. Il trequartista croato in quel match trascinò i granata alla vittoria per 2-0 con un assist e un gol. In quella partita fece vedere la migliore versione di sé stesso dimostrando il suo ottimo stato di forma in quella che fu l'ultima partita in casa prima di partire per il Qatar. Nel primo tempo serve Radonjic con un bel pallone per il gol del serbo che vale l'1-0 e nella ripresa chiude i conti firmando personalmente il 2-0. Dopo quella partita i tifosi granata dovettero aspettare un po' prima di rivedere una prestazione così importante fornita dallo stesso Vlasic.

Vlasic, partita flop: Milan-Torino 1-0 — Nelle partite di inizio 2023, invece, Vlasic si è reso protagonista di un calo di forma che è durato probabilmente più del previsto e ciò ha inciso sulle scelte di Juric che non poteva contare al massimo su uno dei suoi giocatori migliori. La partita contro il Milan del 10 febbraio, in questo senso è proprio un indicatore di questa sua flessione. In quel match perso dal Toro 1-0 a San Siro, Vlasic non è mai riuscito a trovare lo spunto giusto per far male alla difesa rossonera e non è stato in grado di creare azione offensive che potessero consentire al Torino di trovare il gol. Al minuto 80 di quella partita il croato uscì dopo una prestazione negativa per lasciare spazio a Radonjic.

Vlasic, il pagellone di fine stagione: il voto — In sostanza il voto che la nostra redazione si sente di assegnare a Vlasic per quello che ha fatto vedere in stagione è un 7. Nonostante un periodo invernale di flessione dovuta alle fatiche del Mondiale, il croato ha spesso aiutato la squadra con la sua qualità e ha concluso il campionato risultando il miglior uomo assist della squadra (al pari di Miranchuk) e il secondo miglior realizzatore, alle spalle di Sanabria. I numeri certificano quindi anch'essi la bontà della stagione del numero 16 granata che se dovesse essere confermato potrebbe crescere ancora di più in una seconda stagione con la guida di Juric.