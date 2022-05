Torino, il pagellone di fine anno: Zaza 5, stagione fuori progetto

L'attaccante granata è sprofondato nelle gerarchie, giocando solo 16 minuti (in due partite) nel nuovo anno

RENDIMENTO - Con la nuova gestione Juric aveva la possibilità di ributtarsi nella mischia e lasciarsi alle spalle gli ultimi anni negativi. Non è riuscito a farlo, escludendosi di fatto dalla squadra con prestazioni opache. C'è da dire che Juric non gli ha mai concesso un'occasione dal primo minuto ma, evidentemente, l'attaccante lucano non l'ha meritata: infatti il tecnico più volte ha ribadito che faceva molto riferimento agli allenamenti della settimana, e ciò significa che Zaza non è mai riuscito a farsi notare in maniera adatta dall'allenatore croato.

VOTO - Il voto per Zaza non può che essere ampiamente insufficiente: un 5 per gli sprazzi di partita giocati senza mai incidere, senza mai una giocata particolare. Una bocciatura anche per l'atteggiamento, così come stato per Aina: avrebbe potuto rendere molto di più, considerato il suo potenziale. Una piccola attenuante in questa stagione sono stati gli infortuni, ma il Toro non ha fatto in tempo quasi ad accorgersene, perché non era pressoché mai in campo.