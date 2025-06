Torino, il pagellone di fine stagione: Casadei 6, inizio brillante ma nel tempo cala

Analizziamo il rendimento stagionale di Cesare Casadei

Enrico Penzo Redattore 1 giugno - 10:00

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: ad ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Arrivato al Torino tra grandi aspettative e dopo una trattativa estenuante con il Chelsea, Cesare Casadei si è subito imposto all’attenzione dei tifosi. Il suo arrivo, durante la sessione invernale di calciomercato, è stato il classico colpo da copertina: giovane, italiano, fisico importante, curriculum da predestinato e una voglia matta di dimostrare di poter stare nel calcio dei grandi. I presupposti c’erano tutti. E infatti l'impatto è stato di quelli che non si dimenticano.

Nei primi spezzoni in granata ha fatto vedere muscoli, inserimenti e una qualità che a centrocampo raramente si era vista negli ultimi anni. Dinamismo, senso del gol, capacità di legare i reparti: sembrava la pedina mancante nello scacchiere granata. In poche settimane, Casadei aveva infiammato l’ambiente.

Poi, però, qualcosa si è spento. Progressivamente, ma in modo evidente. Il ritmo delle sue partite ha iniziato ad abbassarsi, le giocate si sono fatte meno incisive, la brillantezza iniziale è andata affievolendosi. Non è sparito, ma si è adattato. E forse è proprio questo il punto: Casadei ha finito per omologarsi al ritmo del Torino, che troppo spesso quest’anno ha oscillato tra il compassato e il prevedibile.

Partita Top: Monza-Torino 0-2 — Nel successo del Torino per 2-0 sul campo del Monza, Cesare Casadei ha offerto la sua prestazione più convincente della stagione in maglia granata. Il centrocampista, arrivato a gennaio dal Chelsea, ha coronato una partita di grande sostanza con il suo primo gol in Serie A, siglato al 66' minuto: approfittando di un errore difensivo di Palacios su un cross di Adams, Casadei ha controllato il pallone e lo ha scaraventato sotto la traversa, chiudendo di fatto la partita. Oltre alla rete, Casadei ha mostrato dinamismo e personalità, sfiorando il gol già al 50' con una conclusione pericolosa che ha costretto Turati a un intervento decisivo . La sua prestazione ha evidenziato le qualità che avevano suscitato entusiasmo al momento del suo arrivo: inserimenti puntuali, presenza fisica e capacità di incidere in fase offensiva. In un Torino che ha dominato la partita, Casadei si è distinto come uno dei migliori in campo, confermando di essere un valore aggiunto per la squadra di Vanoli

Partita Flop: Torino-Roma 0-2 — Nell'ultima giornata di campionato, il Torino ha chiuso la stagione con una sconfitta per 2-0 contro la Roma allo Stadio Olimpico. In questa occasione, Cesare Casadei ha offerto una delle sue prestazioni più opache da quando è arrivato in granata. Schierato da titolare, il centrocampista ex Chelsea è apparso fuori fase fin dai primi minuti: lento nei ripiegamenti, impreciso in fase di impostazione e completamente assente nei duelli a centrocampo.

Casadei, il pagellone di fine stagione: il voto — Il voto che la redazione si sente di assegnare alla metà di stagione che Cesare Casadei ha disputato nel Torino è un 6 che è una sorta di media tra l'eccellente inizio di avventura in granata del centrocampista ex Chelsea (meritevole probabilmente anche di un 7 pieno) e la fase finale che invece ha deluso le aspettative ed è stata sotto la sufficienza.