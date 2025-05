Torino, il pagellone di fine stagione: Coco 5.5, ha dato non troppe garanzie

Terminata la stagione del Torino, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni: è il turno del difensore Saul Coco

Federico De Milano Redattore 29 maggio - 14:10

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: ad ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2024/2025. Buona lettura!

Molti tifosi del Torino riponevano grandi speranze nell'innesto di Saul Coco che è arrivato la scorsa estate da un campionato competitivo come quello spagnolo e per questa ragione in tanti si auguravano che potesse essere un punto di riferimento affidabile per tutto il reparto arretrato. Un anno fa era stato scelto dal DT granata Davide Vagnati per fare il braccetto destro al posto del partente Djidji ma quello è un ruolo che non ha quasi mai ricoperto e si è dovuto adeguare a fare il centrale in una difesa a 4. Nonostante ciò, le prestazioni del difensore equatoguineano non sono state sinonimo di sicurezza in questo suo primo campionato di Serie A.

Partita top, Venezia-Torino 0-1: gol che decide il match — L'inizio dell'esperienza al Toro di Coco era stato molto promettente e nelle primissime gare dell'anno si era contraddistinto con ottime prestazioni, fin quando la squadra di Vanoli è rimasta addirittura al primo posto nelle prime giornate del campionato. La miglior prestazione dell'ex Las Palmas è probabilmente quella del terzo turno di Serie A quando i granata hanno sfidato il Venezia allo stadio Penzo. Coco in quel match è riuscito a fermare tutti gli attacchi della squadra padrona di casa e nel finale di partita ha regalato anche i tre punti al Torino con un gol importantissimo da calcio d'angolo.

Partita flop, Torino-Genoa 1-1: brutto errore in difesa — Sono però anche parecchie le partite del giocatore classe 1999 in cui si ricordano dei suoi errori. Uno fra tutti che è rimasto nella memoria dei tifosi del Torino è quello nella sfida in casa contro il Genoa dell'8 febbraio. I ragazzi di Vanoli non sono riusciti ad andare oltre all'1-1 contro i rossoblù e il gol della formazione ligure arriva proprio per un passaggio sbagliato da Coco. Il numero 23 granata in fase di impostazione nella sua metà campo ha erroneamente passato il pallone ai giocatori genoani che ne hanno approfittato con una rapida azione che ha portato al gol di Pinamonti e alla mancata vittoria di un Torino apparso un po' in difficoltà quel giorno.

Coco, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione, il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare a Saul Coco per questo suo primo campionato di Serie A è un 5,5 che potrebbe racchiudere bene la buona primissima parte di stagione in cui Vanoli lo ha ben impiegato sulla linea difensiva a 3 e una brutta seconda parte in cui si è macchiato di troppi errori, anche in marcatura ovvero un fondamentale che dovrebbe essere il fiore all'occhiello per un difensore con le sue caratteristiche.