C'erano tante aspettative su Ardian Ismajli all'inizio della stagione. Il difensore albanese era reduce da un'ottima stagione con l'Empoli, a livello personale la migliore della sua carriera. Vagnati è riuscito a strappare l'accordo con Ismajli a zero nonostante l'interesse di altre squadre. L'annata per il giocatore classe 1996 è stata positiva, ma non perfetta. I tanti infortuni, un dato a cui Ismajli non è estraneo, l'hanno frenato.

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Perno della difesa granata

TURIN, ITALY - APRIL 26: Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and FC Internazionale at Stadio Olimpico Grande Torino on April 26, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Non si può che parlare con toni positivi della stagione di Ismajli. L'albanese è stato inserito immediatamente tra i titolari e fin da subito ha dimostrato la sua affidabilità. Un difensore solido e vecchio stampo, con compiti prettamente difensivi e a cui non è mai stato chiesto di gestire la sfera o l'azione palla a terra. I dati sono buoni sotto molti punti di vista. Ottimo quello relativo ai contrasti aerei, con una media di duelli vinti pari a 2.1: praticamente il 72%. Altrettanto buona quella dei contrasti vinti: 4.2, con una percentuale del 67%. A conferma della bontà della stagione del difensore, ci sono anche i numeri relativi alle chiusure e ai dribbling subiti. Nel primo caso i dati si attestano sul 6.4, mentre nel secondo si attesta su un 0.2: dal suo lato è molto difficile passare (dati SofaScore). Su 12 clean sheet raccolti dal Torino in questa stagione sei sono arrivati con lui in campo. Non è un caso e dimostra come il giocatore sia stato importante per l'equilibrio del reparto difensivo granata. La sensazione è che con lui in campo la retroguardia guadagnasse in termini di sicurezza e di affidabilità.

Il neo della stagione: i tanti infortuni

Il voto: Ismajli si conferma solido nonostante gli acciacchi, 6.5

Il vero problema della stagione di Ismajli riguarda soprattutto il numero di gare saltate per infortunio. Non si tratta di una novità: parliamo di un giocatore che, nel corso della sua carriera, ha sempre mostrato una certa predisposizione agli acciacchi fisici. Anche quest'anno la tendenza è stata confermata: l'ex Empoli ha saltato complessivamente 12 partite in Serie A, un fattore che ha inevitabilmente influito sulla continuità delle sue prestazioni, comunque sempre positive. Ironia della sorte, ogni volta che è mancato il suo apporto il Torino è andato in forte difficoltà, a conferma di quanto il suo peso sia specifico per gli equilibri della difesa granata.Alla luce del rendimento complessivo mostrato nel corso della stagione, Ardian Ismajli raggiunge pienamente la sufficienza.. L'acquisto a parametro zero di un giocatore così affidabile è stato un colpo prezioso, forse uno dei pochi della campagna acquisti estiva condotta da Vagnati. In campo si è dimostrato condottiero e solido, dando sempre quella sensazione di sicurezza che al Torino è mancata in tante fasi della stagione. Con lui in campo la difesa si comportava in un certo modo, senza venivano fuori ulteriormente molte lacune che lui da solo non poteva di certo coprire. Resta però il dubbio sugli infortuni: 12 partite saltate nel corso del campionato non sono poche, specie per un elemento così importante per i granata. Questo è un nodo che, in vista della prossima stagione, dovrà per forza essere sciolto. Un aspetto è però certo: in una difesa che ha sbandato a più riprese, lui è stato l'unico in grado di mantenere la rotta.