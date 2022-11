Torino, il pagellone di metà stagione: Aina 6.5, trova il gol e poi l’infortunio

Più che sufficiente la prima metà della stagione 2022/2023 per Ola Aina : l'esterno nigeriano si è sempre più confermato fondamentale nell'undici granata. All'undicesima giornata di campionato è anche arrivato il suo primo gol in stagione, nella partita vinta alla Dacia Arena contro l'Udinese, ma quello fu l'ultimo match disputato dall'esterno del Torino prima della sosta per il Mondiale: per un infortunio al bicipite femorale Ola Aina è stato costretto a saltare le ultime quattro partite di campionato contro Milan, Bologna, Sampdoria e Roma.

Nel momento di forma migliore dell'esterno granata arriva anche il gol: il primo in stagione, ma il secondo con la maglia del Torino. A distanza di oltre tre anni e mezzo dal primo, contro l'Udinese alla Dacia Arena Ola Aina è bravo e lucido a concludere con precisione sull'assist di Miranchuk. Ottima partita anche in fase difensiva: il nigeriano è il primo a occuparsi di Deulofeu, uno dei più pericolosi. Bene anche con Udogie.

La sua partita peggiore è stata invece quella contro l'Atalanta al Gewiss Stadium, persa 3-1. Ola Aina parte dal 1' di gioco, ma a inizio secondo tempo viene sostituito dopo aver disputato i primi 45' sottotono. Dopo soli 19 minuti si fa ammonire per una manata a Soppy, ma l'errore più grave lo commette a due secondi dalla fine della prima frazione di gioco: fallo da rigore in favore della formazione bergamasca, situazione gestita male che complica i piani.

Ola Aina, il pagellone di metà stagione: il voto

Mezzo voto oltre la sufficienza piena per Ola Aina. Subito in campo per 90' nelle prime due partite di campionato, poi minuti sparsi qua e là per arrivare infine al suo momento di forma migliore e al gol. Ma quella contro l'Udinese, match in cui ha trovato il suo secondo gol con la maglia granata, è stata l'ultima partita disputata dall'esterno nigeriano. Proprio nel suo momento di forma migliore, Ola Aina è stato fermato da un infortunio al bicipite femorale.