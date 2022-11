Torino, il pagellone di metà stagione: Lukic 6, meno incisivo di un anno fa

Lukic, partita flop: Atalanta-Torino

Una delle partite in cui Sasa Lukic è stato meno incisivo è stata Atalanta-Torino. Il centrocampista serbo, alla prima partita da titolare dopo l'ammutinamento contro il Monza, non è riuscito a smentire lo scetticismo creatosi dopo il suo gesto facendo parlare il campo. Nella gara contro la Dea si è visto infatti un Lukic spento, particolarmente imbrigliato nel cercare un dialogo con i trequartisti. Non è riuscito a prendere in mano la squadra e non ha trovato intuizioni degne di nota. Un'altra gara in cui Lukic ha fatto fatica è stata Torino-Sassuolo, partita in cui comunque tutta la squadra è apparsa sottotono.