Torino, il programma della sosta: ripresa il 28. In Spagna dal 7 al 18 dicembre

I giocatori del Toro non impegnati in Nazionale possono ora godersi le vacanze prima della partenza per il ritiro in Spagna

Federico De Milano

La prima parte di stagione per il Torino si è conclusa ed è giunta la lunghissima pausa dei campionati nazionali per disputare il Mondiale in Qatar. Dopo 15 partite di Serie A, la stagione dei granata si interrompe con un bottino di 6 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte (oltre ai due successi ottenuti in Coppa Italia). Il Torino, come tutte le altre squadre, dovrà quindi gestire un lungo periodo senza partite che rappresenta un'assoluta novità. Ecco ciò che si sa dell'attività della squadra in questo periodo, in attesa di ufficialità da parte del Torino.

Torino, il 28 novembre la ripresa degli allenamenti — I calciatori del Toro che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali sono stati liberati dopo il match di Roma. Gli impegnati non saranno solamente i 5 convocati al Mondiale (Lukic, Radonjic, Milinkovic-Savic, Rodriguez e Vlasic) ma anche altri calciatori di nazionali non qualificate al Mondiale che sono stati chiamati per alcune amichevoli, come ad esempio Ricci con l'Italia di Mancini, Zima con la Repubblica Ceca e Ilkhan con la Turchia. Il tecnico granata Ivan Juric e il suo staff hanno concordato un periodo di riposo pari a due settimane nel quale i non nazionali potranno godersi dei giorni di vacanza. La ripresa della preparazione è infatti fissata per lunedì 28 novembre al Filadelfia dove si svolgeranno i primi allenamenti fino al momento della partenza per il ritiro.

Il ritiro in Spagna per prepararsi alla seconda parte di stagione — Per il Toro è infatti in programma un ritiro in Spagna. Come già reso noto da qualche giorno, nel periodo che va dal 7 al 18 dicembre i granata andranno in scena a San Pedro del Pinatar, cittadina iberica che si trova nei pressi di Murcia. Qui verrà effettuato un richiamo della preparazione atletica in vista della ripartenza dei campionati il prossimo 4 gennaio. La scelta della Spagna è stata presa per cercare un clima gradevole nonostante il periodo invernale, che è certamente un momento insolito per affrontare un ritiro di squadra. In questo ritiro è ovviamente da verificare se ci saranno o meno i cinque calciatori impegnati al Mondiale: essi avranno infatti una settimana di vacanze dal momento in cui la loro nazionale chiuderà la competizione iridata.

Torino, in vista un'amichevole col Monza il 28 dicembre — Dal 18 dicembre in poi, eccezion fatta per qualche giorno di pausa in occasione delle feste natalizie, il Torino tornerà a lavorare in città avendo quindici giorni abbondanti per preparare la prima sfida di campionato del 2023. In via di allestimento il programma delle amichevoli, che dovrebbero essere 4, due in Spagna e due a Torino. Già fissata, anche se da ancora ufficializzare, un test per il 28 dicembre contro il Monza, una sorta di prova generale in vista del ritorno del campionato: il 4 gennaio ci sarà Torino-Verona.

TORINO, IL PROGRAMMA DELLA SOSTA MONDIALE — 13 novembre: Roma-Torino

13 novembre / 27 novembre: vacanze

28 novembre / 6 dicembre: allenamenti a Torino

7 dicembre / 18 dicembre: ritiro a San Pedro del Pinatar

18 dicembre / 3 gennaio: allenamenti a Torino

4 gennaio: Torino-Verona