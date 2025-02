Torino, il punto dall’infermeria: a Bologna Tameze out. Attesa per gli esami…

Problemi a centrocampo per il Torino di Paolo Vanoli contro il Bologna. I granata scenderanno in Emilia senza il centrocampista toscano Samuele Ricci, assente per squalifica. Mancherà all'appello anche Adrien Tameze, uscito anzitempo dalla sfida con il Genoa a causa di un problema alla caviglia sinistra . Il francese sicuramente non ci sarà contro i rossoblù, si attendono news dalla società circa la diagnosi dell'infortunio per definire i tempi di recupero.

Torino, gli altri infortunati: Njie, Schuurs e Zapata

Continuano le terapie per gli altri infortunati. Schuurs non giocherà neanche una partita ufficiale del Torino nel 2024-25. Il difensore olandese sta continuando le terapie. Duvan Zapata sarà molto complicato rivederlo in campo in questa stagione. Sarà più probabile che rientri in tempo Alieu Njie (dovrebbe tornare tra aprile e maggio). L'esterno offensivo svedese è stato operato pochi giorni fa, in seguito alla frattura al malleolo tibiale destro. Infine, tra un mese potrebbe tornare disponibile Zannos Savva, che ha esordito l'anno scorso in Serie A con mister Juric, ma che non ha giocato neanche un minuto in questa stagione dopo l'operazione a settembre per una tendinopatia rotulea di alto grado.