Torino, il punto dall’infermeria: Baroni rinuncia ancora a Masina

Vigilia di Torino-Atalanta , match valevole per la quarta giornata di campionato. I granata arrivano all’appuntamento casalingo dopo il successo esterno contro la Roma, che ha riportato gol e fiducia dopo il ko di San Siro e il pari a reti bianche con la Fiorentina. Di fronte ai granata ci sarà l’Atalanta dell’ex di turno Ivan Juric, reduce da due pareggi e dal poker rifilato al Lecce in campionato, oltre che dal pesante 4-0 incassato in Champions contro il PSG. Il tecnico del Torino, Marco Baroni , si è presentato quest’oggi ai giornalisti in conferenza stampa allo stadio per raccontare le sensazioni della vigilia. Durante l’incontro con la stampa sono emerse anche indicazioni sulla situazione degli infortunati .

Torino, le ultime dall’infermeria

Per la sfida contro l’Atalanta, il Torino dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs, i cui tempi di recupero restano incerti. Come nella vittoriosa trasferta di Roma, Baroni non potrà contare su Adam Masina: "Come sta? Ho chiesto alla società di fare un comunicato medico, spetta a loro. Sta facendo fisioterapia, vediamo la prossima settimana", ha spiegato il tecnico. Il difensore, non rientrato al meglio dopo la finestra di gare con la nazionale marocchina, ha accusato un affaticamento alla regione retto-adduttoria e in settimana ha svolto soltanto lavoro personalizzato.