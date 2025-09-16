Torino, il punto dall’infermeria: da valutare le condizioni di Masina

Il Torino esce dall’Olimpico con tre punti d’oro grazie all’1-0 firmato contro la Roma, un successo che rilancia i granata in classifica e dà fiducia ad un ambiente che ne aveva grande necessità. Una prestazione di carattere, solida e cinica, che mostra i primi progressi della squadra di Baroni. Mentre i riflettori sono puntati sul campo, dall’infermeria non arrivano grandi novità: le condizioni di Adam Masina restano infatti ancora da valutare.

Torino, le ultime dall'infermeria

Oltre ai lungodegenti Savva e Schuurs, l'unico giocatore ai box è ancora Adam Masina. Il difensore non era stato convocato per la trasferta capitolina a causa di un affaticamento muscolare accusato al rientro dalla nazionale. Baroni, già alla vigilia, aveva spiegato che il giocatore aveva svolto soltanto terapie e che non si era voluto correre rischi. Una scelta di prudenza, ma che lascia aperto l’interrogativo sui tempi di recupero. Al momento non sono trapelate indicazioni ufficiali sui giorni necessari per il rientro in gruppo. Lo staff medico continuerà a monitorare il calciatore nei prossimi allenamenti, valutando giorno per giorno l’evoluzione dell’affaticamento.