Torino, il punto dall’infermeria: Karamoh c’è, Miranchuk punta il Sassuolo

Juric fa la conta in vista del Sassuolo: Karamoh c'è, Miranchuk e Vieira sperano di recuperare prima della ripresa del campionato

Silvio Luciani

Nel pieno della sosta per le nazionali, con le partite decisive per il destino della stagione alle porte, Ivan Juric spera di presentarsi alla sfida contro il Sassuolo con la rosa quasi al completo. In attesa di verificare le condizioni dei giocatori impiegati con le nazionali, dall'infermeria granata arrivano diverse buone notizie.

Karamoh ha recuperato, Miranchuk quasi: ottimismo in vista del Sassuolo — Dopo aver recuperato un giocatore chiave come Nikola Vlasic, Juric potrebbe avere la trequarti al completo nello scontro diretto contro il Sassuolo. Al Mapei tornerà sicuramente Yann Karamoh, fermato da una botta contro il Bologna, nel momento migliore della sua stagione. E non solo, perché filtra ottimismo per vedere Aleksej Miranchuk: il fantasista russo potrebbe recuperare dal trauma elongativo del muscolo adduttore della coscia sinistra che lo ha escluso dai convocati per la sfida contro il Napoli. E con lui, potrebbe tornare anche Ronaldo Vieira.

Lazaro verso il recupero, Zima torna a maggio — Se il percorso verso il rientro in campo di David Zima è ancora lungo - Juric lo aspetta per Maggio - Valentino Lazaro sta iniziando a scaldare i motori per programmare il ritorno dall'infortunio al ginocchio rimediato l'8 gennaio contro la Salernitana. Dopo essere tornato a lavorare al Filadelfia, infatti, Lazaro ha iniziato con la riatletizzazione. Un'altra notizia importante per Juric, che può guardare al rush finale con ottimismo.