Torino, il punto dall’infermeria: Masina assente, ecco perché

Torino, le ultime dall'infermeria

Per la sfida con la Roma, il Torino dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Zanos Savva e Perr Schuurs. Proprio sull’olandese, escluso dalla lista dei 25 per il campionato, Baroni ha spiegato: "Sono state fatte valutazioni di natura fisica, il ragazzo ha dedizione al lavoro ed è pazzesca ma è ancora lontano. Il tempo che ci siamo presi è perché in questo momento non potrebbe essere utilizzabile”. In difesa, però, ci sarà Ardian Ismajli, pronto all’esordio ufficiale in maglia granata, mentre in attacco sarà disponibile Duvan Zapata, già tornato in campo in questo avvio di stagione e alle prese con un percorso di aumento di minutaggio. Lo stesso Baroni ha confermato: "Stanno bene entrambi, stanno lavorando. Ismajli è rientrato dallo stop, con Duvan lavoriamo tutti i giorni fianco a fianco per ridurre quel piccolo gap ma è un giocatore e professionista incredibile. Sono pronti entrambi". Unico indisponibile sarà Adam Masina, come sottolineato dallo stesso allenatore: "Tornato con un affaticamento. Abbiamo deciso con lui di non rischiare, dal suo rientro ha fatto solo terapia".