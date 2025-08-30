Torino, il punto dall’infermeria: nessun allarme per Vlasic e Gineitis

Torino, le ultime dall'infermeria

Per la gara con la Fiorentina il Torino dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Perr Schuurs, assente da ottobre 2023 e con tempi di recupero ancora incerti, e di Zanos Savva, costretto come l’olandese a saltare l’intera scorsa stagione. Non sarà della partita nemmeno Ardian Ismajli, il cui rientro è previsto dopo la sosta, in vista della trasferta di domenica all’Olimpico contro la Roma. C’era preoccupazione per Nikola Vlasic, ma mister Baroni, in conferenza stampa, ha rassicurato: “Ha avuto un risentimento a Milano ed è rimasto fermo un paio di giorni. Ma non è il singolo a cambiare le cose, bensì la squadra”. Anche Gineitis ha accusato “un piccolo affaticamento”, ma – come ha spiegato Baroni – "lo ha già smaltito": entrambi saranno quindi regolarmente a disposizione.