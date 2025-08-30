Vigilia di Torino-Fiorentina, il match che segnerà l'esordio dei granata in campionato allo Stadio Olimpico-Grande Torino. La squadra di Baroni dovrà riscattare il pesante k.o. di San Siro di lunedì scorso contro i viola di Stefano Pioli, reduci da un pari alla prima a Cagliari e dal passaggio del turno in Conference League. Marco Baroni si è presentato quest'oggi davanti ai giornalisti presenti in sala stampa allo stadio. Durante la conferenza sono giunte indicazioni per quanto riguarda la situazione degli infortunati.
PREPARTITA
Torino, il punto dall’infermeria: nessun allarme per Vlasic e Gineitis
Torino, le ultime dall'infermeria—
Per la gara con la Fiorentina il Torino dovrà ancora fare a meno dei lungodegenti Perr Schuurs, assente da ottobre 2023 e con tempi di recupero ancora incerti, e di Zanos Savva, costretto come l’olandese a saltare l’intera scorsa stagione. Non sarà della partita nemmeno Ardian Ismajli, il cui rientro è previsto dopo la sosta, in vista della trasferta di domenica all’Olimpico contro la Roma. C’era preoccupazione per Nikola Vlasic, ma mister Baroni, in conferenza stampa, ha rassicurato: “Ha avuto un risentimento a Milano ed è rimasto fermo un paio di giorni. Ma non è il singolo a cambiare le cose, bensì la squadra”. Anche Gineitis ha accusato “un piccolo affaticamento”, ma – come ha spiegato Baroni – "lo ha già smaltito": entrambi saranno quindi regolarmente a disposizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA