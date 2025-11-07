Torino, il punto dall’infermeria: Nkounkou torna a disposizione per il derby

Torino, il punto dall'infermeria

Il Torino, per la gara con la Juventus, dovrà fare a meno dei lungodegenti Perr Schuurs e Zanos Savva. Dopo le assenze contro Genoa, Bologna e Pisa, Niels Nkounkou sarà reinserito tra i convocati. A renderlo noto è stato lo stesso Baroni: “È disponibile, ha fatto 3 allenamenti con la squadra e sta bene: se non parte, subentra. Era in crescita e ha avuto un piccolo intoppo, lo aspetto dove l’ho lasciato”.Per quanto riguarda invece Franco Israel, l’allenatore granata non vuole affrettare i tempi: “Israel sta sempre meglio e sta rientrando”, ma il derby lo giocherà Paleari. “Le prestazioni e la voglia con cui ha giocato Paleari ci permettono di non forzarne il rientro. Alberto sarà in campo dal primo minuto”. Infine, Zakaria Aboukhlal ha svolto nella giornata di ieri parte dell’allenamento con il gruppo: un passo avanti dopo aver lavorato per un lungo periodo a parte. Si attendono riscontri dall’allenamento odierno: se positivi, Baroni potrebbe decidere di convocarlo.