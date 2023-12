Torino, il punto dall’infermeria: Ricci, Sazonov e Soppy verso la convocazione

Buone notizie per Juric che vede quasi svuotarsi l'infermeria e potrebbe recuperare tre giocatori per il match contro l'Atalanta

Federico De Milano Redattore

Può sorridere l'allenatore del Torino, Ivan Juric, che vede a poco a poco svuotarsi l'infermeria e per la prossima partita potrebbe recuperare alcuni elementi preziosi. Il tecnico granata in vista della sfida contro l'Atalanta potrebbe recuperare in un colpo solo Samuele Ricci, Saba Sazonov e Brandon Soppy. L'unico acciaccato dovrebbe quindi essere Ange N'Guessan oltre ovviamente al lungodegente Perr Schuurs.

Juric può puntare di nuovo su Ricci per la partita contro l'Atalanta — Al termine della gara persa sul campo del Bologna, Juric aveva affermato proprio di contare sul rientro di Ricci per questa partita contro l'Atalanta. Il desiderio del tecnico croato è esaudito perché il centrocampista ex Empoli si è messo alle spalle la lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia destra subita nel match contro il Sassuolo ed è pronto a tornare tra i convocati per il prossimo impegno, in programma lunedì sera. Come lui anche Soppy e Sazonov possono essere considerati dei recuperi e salvo colpi di scena dovrebbero essere a disposizione di Juric anche loro. Il difensore centrale georgiano è reduce da un'operazione al naso che lo ha tenuto fuori dai giochi per la trasferta a Bologna mentre l'esterno francese ha subito una ricaduta conseguente ad un guaio muscolare patito nelle scorse settimane.

NGuessan ancora fermo ai box e con Schuurs out le scelte in difesa non abbondano — Salvo quindi novità dell'ultimo minuto, gli unici due giocatori indisponibili per Juric contro l'Atalanta dovrebbero essere Schuurs e N'Guessan. L'ex Ajax come noto resterà fuori ancora a lungo per la lesione del crociato anteriore e di fatto la sua stagione è già quasi interamente compromessa. Il giovane difensore ex Primavera ha invece subito una lesione muscolare la settimana scorsa che non gli ha permesso di venir inserito nella lista dei convocati per la scorsa gara. Queste due assenze limitano quindi le scelte di Juric in difesa che però per sua fortuna ha da poco recuperato Zima, Djidji e Sazonov.

