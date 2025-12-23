Torino, il punto dall’infermeria: solo crampi per Tameze

Nessun infortunato o indisponibile tra le fila del Torino. Fuori solo i lungodegenti Schuurs e Savva

Si avvicina la sfida di Serie A contro il Cagliari per il Torino, di seguito la situazione medica dei ragazzi Baroni. Nessun infortunato o indisponibile tra le fila del Torino. Fuori solo i lungodegenti Schuurs e Savva.

Solo crampi per Tameze

Buone notizie per Baroni, non si registrano infortunati o indisponibili nel Torino. L'unica preoccupazione poteva venire da Tameze vista la sua uscita anticipata nell'ultima gara di Serie A. Infatti, il difensore francese è dovuto uscire nel finale della trasferta vinta contro il Sassuolo, al suo posto Casadei all'88 minuto. Si pensava a una ricaduta dell'ultimo infortunio alla caviglia, ma alla fine erano solo crampi per lui. Il francese è pienamente disponibile per la prossima gara di campionato.