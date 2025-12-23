Si avvicina la sfida di Serie A contro il Cagliari per il Torino, di seguito la situazione medica dei ragazzi Baroni. Nessun infortunato o indisponibile tra le fila del Torino. Fuori solo i lungodegenti Schuurs e Savva.
INFERMIERIA
Torino, il punto dall’infermeria: solo crampi per Tameze
Solo crampi per Tameze—
Buone notizie per Baroni, non si registrano infortunati o indisponibili nel Torino. L'unica preoccupazione poteva venire da Tameze vista la sua uscita anticipata nell'ultima gara di Serie A. Infatti, il difensore francese è dovuto uscire nel finale della trasferta vinta contro il Sassuolo, al suo posto Casadei all'88 minuto. Si pensava a una ricaduta dell'ultimo infortunio alla caviglia, ma alla fine erano solo crampi per lui. Il francese è pienamente disponibile per la prossima gara di campionato.
Sempre a parte Schuurs e Savva—
Buone notizie per Schuurs, l'olandese è tornato ad allenarsi al Filadelfia, anche se non si hanno notizie certe per vederlo nuovamente sul rettangolo verde da gioco. Solo palestra per il difensore. Inoltre, tempi di recupero ancora lunghi per Savva dopo l'infortunio al tendine rotuleo, sempre fermo ai box.
© RIPRODUZIONE RISERVATA