Torino, il punto dall’infermeria: Vojvoda ancora out contro la Roma

Il Torino - dopo la vittoria convincente ottenuta in trasferta allo stadio "Arechi" contro la Salernitana - è tornato in campo per iniziare a preparare il prossimo match: domenica sera alle 20.45 allo stadio "Olimpico Grande Torino" arriverà la Roma di Josè Mourinho, fresca di vittoria per 7-0 contro l'Empoli. In vista della prossima sfida di campionato dei granata, facciamo il punto dall'infermeria della squadra di Ivan Juric.

Torino-Roma: recuperabili Ilic e Vlasic, out Vojvoda. E Zima...

Ivan Ilic e Nikola Vlasic - che non hanno preso parte alla trasferta di Salerno rispettivamente per un problema alla caviglia e per una gastroenterite - dovrebbero tornare a disposizione di Juric per la sfida con i giallorossi. Chi sicuramente non ci sarà è Mergim Vojvoda: l'esterno kosovaro ha rimediato in Nazionale un problema al bicipite femorale sinistro. Stesso discorso per Koffi Djijdi: il difensore granata si è operato per un problema di ernia inguinale e saranno necessari circa due mesi per il suo recupero e il rientro in gruppo, dopo la fase di riabilitazione. In dubbio infine la presenza di David Zima: il giocatore classe 2000 soffre di un problema al ginocchio. Con la Repubblica Ceca nel match contro l'Ungheria andato in scena il 10 settembre ha giocato novanta minuti ma dal suo ritorno a Torino soffre di dolori al ginocchio, non si può allenare con il resto del gruppo e per questo va gestito: in vista della sfida con la Roma va valutato giorno per giorno.