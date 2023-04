Torino, il punto dall’infermeria: Zima, Vieira e Aina out anche per l’Atalanta

Il punto dall'infermeria granata in vista di Torino-Atalanta, gara che si disputerà sabato sera all'Olimpico Grande Torino

Beatrice Andreello Redattore

Nessun nuovo infortunio per il Torino a seguito della vittoria in casa della Lazio; Ivan Juric nella sfida contro l'Atalanta - in programma sabato 29 aprile alle 20:45 – farà sicuramente a meno dei lungodegenti Zima, Aina e Vieira. Il difensore granata è ormai assente da fine gennaio. Il nigeriano è, invece, assente da poco meno di un mese, ma sicuramente non sarà a disposizione di Ivan Juric per la sfida al Grande Torino. Vieira, invece, è fuori da metà febbraio, ma la sua prospettiva di recupero non gli permette di poter essere disponibile contro i nerazzurri. Ivan Juric, perciò, dovrà attendere ancora qualche giornata per poterli riavere in gruppo.

Zima, rientro tra 10 giorni: si punta al rientro col Verona — L’operazione al menisco cui si è sottoposto David Zima a fine gennaio lo ha costretto a rimanere ai box per ormai tre mesi, ma stiamo per entrare nel tratto finale del suo percorso di recupero. Zima, operato in Repubblica Ceca, è rimasto all’estero per cure e riabilitazione. Sicuramente, non sarà a disposizione per la sfida contro l'Atalanta - gara valevole per la 32^ giornata - ma nei primi giorni di maggio dovrebbe rientrare al Filadelfia. L’obiettivo è quello di far sì che possa terminare la stagione sul campo agli ordini di Juric, magari per le ultime due o tre partite del campionato.

Ancora out Aina e Vieira: con l'Atalanta entrambi ai box — Anche Ola Aina e Ronaldo Vieira dovranno aspettare per il loro rientro in gruppo: per il nigeriano, si tratta di una lesione al soleo sinistro riportato in seguito ad uno degli allenamenti al Filadelfia, mentre il centrocampista in prestito dalla Sampdoria ha riportato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro - anche lui durante un allenamento. Salteranno entrambi l’Atalanta, e da inizio maggio proveranno ad accelerare per ritornare a disposizione di Juric.