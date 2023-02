Torino, il punto infortunati pre derby: Ricci viaggia verso la convocazione

Il Torino si prepara alla sfida di domani sera, martedì 28, contro la Juventus e la speranza è quella di riuscire a recuperare quanti più infortunati possibile. Arriva al derby della Mole con il massimo numero di giocatori possibile è infatti molto importante per consentire al tecnico granata Ivan Juric di ponderare le sue scelte. Da questo punto di vista sarebbe davvero gradito al tecnico il pieno recupero di Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 nella giornata di ieri ha svolto la seduta di allenamento a porte aperte assieme al resto del gruppo. Questa è un'ottima notizia per tutto l'ambiente granata felice di poter contare su un uomo simbolo di questa squadra come Ricci per un match delicato come il derby. L'ex Empoli procede dunque spedito verso la convocazione per la stracittadina ma sarà ancora da valutare il minutaggio che sarà in grado di garantire dopo la lesione di primo grado al soleo del polpaccio sinistro.