Torino, il punto sugli infortunati: Nkounkou e Israel ancora out

L’esterno sta ancora smaltendo il problema muscolare accusato nella scorsa settimana e continua a lavorare a parte, seguendo un programma personalizzato di recupero per evitare ricadute. Il portiere uruguaiano, invece, non ha ancora superato del tutto il fastidio fisico che lo tiene ai box, motivo per cui non sarà disponibile per la gara contro i rossoblù. Marco Baroni non potrà quindi contarli per la prossima sfida contro e preferisce non correre rischi, lasciando ai due giocatori il tempo necessario per tornare in piena condizione e recuperare al meglio. Nel frattempo, il tecnico affiderà la porta a Paleari, protagonista di due interventi decisivi nel finale contro il Genoa, mentre sulla fascia le opzioni restano Biraghi e Lazaro, con il primo leggermente favorito per una maglia da titolare.