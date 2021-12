Torino, il punto sugli infortunati: Pobega a parte, ma non preoccupa

Lavoro personalizzato per Pobega che è uscito nell'intervallo dell'ultima partita giocata in casa del Cagliari

Solo allenamento personalizzato per Tommaso Pobega , ma le sue condizioni non sembrano preoccupare. Il centrocampista è uscito all’intervallo della gara di Cagliari per un problema fisico: si tratta, secondo quanto raccolto da Toro News , di un sovraccarico ai flessori, un piccolo problema fisico che può essere smaltito nel giro di qualche giorno. Al momento, l’ipotesi più probabile sembra quella che lo vedrebbe a disposizione per il match contro il Bologna di domenica. Lo stesso si può dire per Karol Linetty, rimasto fuori dalla trasferta di Cagliari per una gastroenterite. Anche lui quest’oggi ha svolto solo una seduta personalizzata, ma dovrebbe recuperare per domenica.

Per quanto riguarda gli altri infortunati (la lista è piuttosto lunga) Ben Kone, rimasto fuori in extremis dalla lista dei convocati per Cagliari per un fastidio ai flessori, si è limitato quest’oggi a fare terapie. La sua presenza per il Bologna è in dubbio. Infine gli infortunati Andrea Belotti (lesione muscolare alla coscia destra), Koffi Djidji (lesione ad un adduttore), Simone Edera (che sta recuperando dall’operazione al ginocchio) e Simone Verdi (lesione muscolare) hanno svolto ognuno i rispettivi programmi di recupero per smaltire i propri infortuni. Nessuno di loro sarà disponibile per il Bologna.