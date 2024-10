Torino, il punto sull’infermeria: out Ilic e Sosa per la sfida col Cagliari

Nella conferenza stampa di presentazione per Cagliari-Torino, match valido per l'ottava giornata della Serie A 24/25, Paolo Vanoli ha fatto il punto sulla situazione infortunati. Oltre a Duvan Zapata (stagione finita per il colombiano) e Perr Schuurs (out dal match della passata stagione contro l'Inter), Savva e Ilkhan, si aggiungono alla lista degli indisponibili anche Ivan Ilic e Borna Sosa. Il serbo si è fermato per un problema al tendine negli ultimi giorni, mentre il croato ha accusato una lesione miotendinea mentre stava calciando la palla e si è fermato proprio in mattinata. Tameze non sta benissimo, ha accusato qualche linea di febbre, ma dovrebbe essere comunque convocato per la sfida contro i sardi. Recuperato invece Walukiewicz, il polacco era rientrato prima dalla sosta nazionali per un problema. Recuperato invece Nikola Vlasic, così come Aaron Ciammaglichella.