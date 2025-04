Torino, il ritiro estivo cambia destinazione: ecco il perchè

Il Torino sta lavorando per preparare la prossima stagione ed una tappa fondamentale è l'organizzazione del ritiro estivo. Nel 2023 e 2024 i granata hanno svolto il ritiro estivo a Pinzolo, ma da quest'anno ci saranno delle novità. Il Torino, infatti, abbandonerà quest'ultima località e svolgerà il prossimo ritiro a Prato allo Stelvio , comune in provincia di Bolzano, nel Trentino Alto Adige. L'accordo stabilito è di un anno. Quali le ragioni di questo cambio?

Torino, la ragione del cambio destinazione

La sede designata è Prato allo Stelvio, in Val Venosta in Alto Adige, per le settimane centrali di luglio. La scelta di abbandonare Pinzolo dopo due anni è stata obbligata, la causa è dovuta ai lavori al centro sportivo Pineta per sistemare gli spogliatoi.