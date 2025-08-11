Torino, il Robaldo apre le porte: Under 15 e 16 in campo per il primo allenamento

Quest’oggi al via gli allenamenti sul campo, con lo staff tecnico che ha potuto finalmente testare la nuova struttura.

Enrico Penzo Redattore 11 agosto - 18:02

Una giornata che entrerà nella storia del settore giovanile granata: quest’oggi, le formazioni Under 15 e Under 16 del Torino hanno svolto il loro primo allenamento ufficiale sul campo del Centro Sportivo Robaldo, finalmente operativo dopo mesi di lavori e lunghe attese.

Robaldo, l’inizio di una nuova era — L’annuncio della fine dei lavori era arrivato lo scorso 2 agosto, in occasione della conferenza stampa per la presentazione di Marco Baroni come nuovo allenatore della prima squadra. Il patron Urbano Cairo aveva comunicato che l’11 agosto le chiavi dell’impianto sarebbero state consegnate al settore giovanile, consentendo l’accesso alle squadre fino all’Under 16 .

E così è stato: quest’oggi al via gli allenamenti sul campo, con lo staff tecnico che ha potuto finalmente testare la nuova struttura. Uno step decisivo che precede il completamento della palazzina da 2.500 m², attesa tra dicembre e gennaio, che ospiterà spogliatoi, ristorante, sale riunioni, uffici e perfino una sala conferenze: un salto di qualità nell’offerta strutturale granata .

Robaldo, le prossime tappe — Il cronoprogramma proseguirà il prossimo anno: da gennaio anche la Primavera si trasferirà stabilmente al Robaldo, lasciando l’attuale sede di Orbassano. Un passo avanti significativo per mettere tutti i giovani talenti dello stesso bacino in un luogo unico, favorendo l’interazione tra staff e atleti e alzando ulteriormente gli standard del settore giovanile, come sottolineato dal responsabile, Ruggero Ludergnani .

Oggi, dunque, non si è solo completato un impianto, ma è partita una nuova era: il Robaldo non è più un progetto, è un fatto concreto. Il futuro del Torino inizia ad allenarsi qui.