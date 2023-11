Torino, Ilic ancora in difficoltà ma Juric lo difende e lo sprona al cambio di rotta

Ilic ancora in difficoltà nell'atteggiamento e nelle giocate. Juric lo difende, ora tocca a Ilic dimostrare di poter uscire dalla crisi

Irene Nicola Redattore

Ivan Ilic al momento è una delle incognite maggiori per rendimento in casa Torino. Il centrocampista ex Verona, voluto fortemente da Juric nel mercato invernale e arrivato con un investimento importante da parte della proprietà, è parso involuto in questo inizio di stagione e non all'altezza delle proprie potenzialità. Il serbo sta attraversando una vera e propria crisi, per usare le parole di Ivan Juric, e conseguentemente i risultati non possono rispecchiare quelli attesi.

Torino, Juric e la difesa d'ufficio a Ilic: "Durante la settimana comincia a piacermi" — I dubbi attorno a Ilic sono stati diversi nelle ultime settimane. Spesso il centrocampista granata ha mostrato un atteggiamento remissivo in campo, è parso spaesato o poco ispirato nei suggerimenti per il reparto offensivo nonché approssimativo nella lettura di alcune situazioni di contenimento. Juric si era già espresso in merito, lanciando un segnale a lui e Radonjic: "Per me il processo da fare è prendere coscienza di quello che si è e lavorare poi sui pregi ma soprattutto sui difetti. Chi prende coscienza dei suoi difetti ha una grande carriera e trova le gratificazioni, gli altri rimangono dove sono". Così sono arrivate per Ilic le panchine contro Inter, Lecce e contro il Frosinone. Quando è entrato al 67' della sfida in Coppa Italia al posto di Tameze, Ilic è nuovamente parso in difficoltà. Juric però questa volta l'ha apertamente difeso, smorzando le polemiche: "Si è meritato il suo basso, ora sta lavorando con voglia per uscirne. Deve essere bravo perché ha tante cose positive, durante la settimana mi incomincia a piacere e questa è la base per uscire dalla crisi”

Torino, Ilic e un cambio di rotta che diventa un imperativo — Ilic dunque ha iniziato a dare, almeno a Juric, segnali di un cambio di rotta. La sensazione è che il tecnico croato si aspettasse in primis una risposta in allenamento sul piano dell'atteggiamento e che da lì bisognasse ripartire per costruire una fiducia più solida. In partita questo cambio di marcia è ancora atteso, contro il Frosinone si sono infatti visti difficoltà lampanti e un atteggiamento ancora troppo passivo. Per recuperare spazio nelle gerarchie granata e mettersi alle spalle la crisi serve decisamente qualcosa di più. Ilic va recuperato, Juric vuole dargli la possibilità di rialzarsi e anche in quest'ottica va letta la sua difesa d'ufficio. L'ultima parola spetta ora proprio a Ilic.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.