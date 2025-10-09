Torino, Ilic di nuovo senza speranze: Baroni solo l’ennesimo illuso?

Ancora una volta, il serbo sembra deludere le aspettative...

Davide Bonsignore Redattore 9 ottobre - 14:00

16 milioni di rimpianti che di ottobre in ottobre tornano ripresentandosi davanti a Cairo e Vagnati... e davanti all'illuso del momento. Sì, perché Ivan Ilic ancora una volta ha avuto dalla sua la fiducia dell'allenatore, e ancora una volta ha sprecato l'occasione mostrando tutti i suoi limiti. E quel che fa più rabbia è che nessuno ha mai osato parlare di limiti tecnici: le qualità di Ilic sono sotto gli occhi di tutti. Il numero 8 granata è un giocatore dal tocco sopraffino, grande lettura di gioco e intelligenza calcistica, ottimo in fase di impostazione ma anche di rifinitura. Un centrocampista davvero completo che potrebbe fare la differenza. A fare la differenza, invece, sono i limiti che il serbo ha a livello di concentrazione, continuità, mentalità: questi sono i limiti di Ivan Ilic. Un giocatore costato tanto, perché la qualità si paga: poi, però, la qualità non si è mai mostrata con costanza e oggi c'è un nuovo illuso.

Ilic fa di Baroni il terzo illuso al Torino Ilic è arrivato a Torino nel gennaio del 2023, in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 16,5 milioni di euro. Dall'inverno 2023 un iter si è ripetuto di stagione in stagione, di annata in annata. Il serbo è stato esplicitamente richiesto da Juric, che l'aveva avuto a Verona, e che ha avuto dunque l'onere e l'onore di sperimentarlo per primo in granata. Poi è stato il turno di Vanoli, ora di Baroni. In molte di queste occasioni, il serbo si è inizialmente fatto vedere come il giocatore di grandi qualità che effettivamente è, salvo poi perdere concentrazione, costanza e senza mai trovare continuità, in un continuo climax discendente. Così Juric, nella speranza di trovare la definitiva esplosione di Ilic, si è fidato e l'ha messo titolare. Quindi Vanoli, che ha provato a fare lo stesso, tornando poi, in parte, sui suoi passi. L'ultimo illuso è Baroni, che proprio all'inizio di questa stagione ha regalato al serbo la titolarità contro Fiorentina e Atalanta, ma ha impiegato poco ad accorgersi che dietro quel sinistro di grande qualità ci sono tanti problemi. Quindi è stato messo in tribuna per motivi comportamentali e le condizioni fisiche non stabili al 100% (oggi, ad esempio, cerca di risolvere un fastidio al polpaccio) non aiutano di certo e fanno di lui un talento mai esploso.

Ilic: una lunga agonia verso l'ammortamento Ancora una volta va sottolineato il prezzo per il quale Ivan Ilic si è trasferito sotto la Mole: 16 milioni e mezzo. Una cifra decisamente importante: basti pensare che il Toro per solo mezzo milione in più ha deciso di non riscattare Elmas... Una cifra che si può spendere per un giocatore di grande qualità. Questa, però, Ilic non l'ha mai veramente mostrata in granata. 16 milioni che, ammortizzati sulla base di un contratto da 4 stagioni e mezza (firmato nel gennaio 2023 e durevole fino al giugno 2027), vedono una spesa economica pari a 4 milioni annui circa. Si parla di cifre molto elevate, per una società come il Torino che sta ancora ammortizzando il valore del giocatore e che nel frattempo a più riprese ha cercato di venderlo: prima è arrivato lo Zenit, poi lo Spartak, sempre dalla Russia, poi addirittura il West Ham. Due volte Ilic ha provato le visite mediche con altre squadre e due volte è rimasto in granata. Nuovamente ritornato, nuovamente ha avuto fiducia e nuovamente l'ha sprecata. Non sarà per lui l'ultima possibilità, ma sembra chiaro che sia un giocatore inaffidabile e su cui anche Baroni non può contare al 100% per dare qualità e sostanza al proprio centrocampo.