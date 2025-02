Dopo il mancato approdo di Ivan Ilic allo Spartak Mosca il Torino ha provveduto a reinserire il centrocampista all'interno della lista dei 25 granata per la Serie A. La trattativa sembrava prossima alla conclusione, ma è terminata con un mancato approdo del giocatore alla corte di Stankovic Al suo posto è stato escluso Zapata. Rimane un solo cambio extra a disposizione per il Torino, resta ancora out Perr Schuurs.