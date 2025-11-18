Toro News
Torino in numeri: Vlasic fondamentale, ma…

La stagione del croato sotto la lente di ingrandimento
Andrea Croveri

Si può fare meglio. Soprattutto se si indossa la numero 10, soprattutto se lo si ha già dimostrato in passato. Nikola Vlasic è imprescindibile per Baroni e la squadra si accende con lui che come un toretto corre, pressa e viaggia da una parte all'altra del campo. Il peso specifico di Vlasic nel rettangolo verde si percepisce da lontano, eppure, i numeri non mentono: lo inchiodano, lo giudicano. Deve fare di più.

Per Baroni, Vlasic dev'esserci

Prima è stato schierato come trequartista - suo ruolo naturale - poi adattato come ala nel 4-3-3, poi è stato spostato come mezz'ala e poi arretrato nella linea dei centrocampisti, con licenza di spostarsi in avanti sia in pressing e sia in fase di costruzione. Insomma, a prescindere dal modulo, Vlasic è fondamentale per il gioco del Toro e per i compagni, tant'è che se in campo non c'è Zapata la fascia da capitano passa proprio a lui. Ma diamo un'occhiata ai numeri: su un totale di 11 partite disponibili il granata ha ottenuto 10 presenze che vedono una media di 69 minuti ciascuna - poco più di un'ora - con l'obbligo però di dare tutto. Ed è esattamente quello che fa il croato, che spinge, corre e crea, e che in più vanta una precisione di passaggi dell'82% nella metà campo avversaria e un ottimo 87% nella propria.

In Serie A non si è ancora sbloccato

Eppure, manca qualcosa. I numeri parlano chiaro ed evidenziano alcune criticità: Vlasic registra il 54% dei dribbling riusciti. Non male, anche se meno del 57% di Simeone e del 63% di Ngonge. Inoltre, vince solo il 41% dei contrasti a terra e il 31% dei duelli aerei. Ma soprattutto, deve ancora sbloccarsi: in 11 partite non ha ancora né segnato né fornito assist, e anche le grandi occasioni create in Serie A restano a zero. L’unica rete è arrivata in Coppa Italia contro un Modena più che abbordabile. Ovviamente, non sono solo gol e assist a determinare l'importanza di un giocatore nelle manovre offensive della squadra, tuttavia, la sensazione è chiara: Vlasic fa, eppure il suo impatto complessivo non è ancora totale.

