Torino-Ingolstadt 1-1: Gabellini evita la sconfitta nel primo test

Un colpo di testa del centravanti classe 2006 risponde all'iniziale vantaggio tedesco

Alberto Giulini Vicedirettore 19 luglio 2025 (modifica il 19 luglio 2025 | 18:57)

È un gol di Tommaso Gabellini, con un bel colpo di testa, a rispondere all'iniziale vantaggio dell'Ingolstadt. Arriva dunque un pareggio al termine della prima amichevole del Toro targato Baroni, davanti a circa 700 spettatori accorsi a Prato allo Stelvio. Contro una squadra della terza serie tedesca, ma decisamente più avanti nella preparazione atletica, i granata sono venuti fuori alla distanza. La squadra del secondo tempo ha creato diverse occasioni per ribaltare l'iniziale svantaggio, ma non ha trovato la zampata giusta per andare oltre il pari.

Le scelte: fuori Vanjia, Adams prima punta — Baroni riparte dal 4-2-3-1 e lascia fuori Vanja, ormai a un passo dal Napoli (si attende il pagamento della clausola. A comporre la linea a quattro ci sono Lazaro e Masina sugli esterni con Ismajli e Coco al centro. In mediana spazio a Ilic e Tameze, sulla trequarti Cacciamani e Gineitis ai fianchi di Vlasic. In attesa del pieno recupero di Zapata, la prima punta è Adams.

Il primo tempo: Sturm porta avanti i tedeschi — Il primo squillo della gara è dei tedeschi: al 10' Tameze si fa recuperare in uscita palla al piede, l'Ingolstadt arriva sul fondo e trova a rimorchio Ozturk, che manda di poco a lato. Il centrocampista, in difficoltà nei primi minuti, prova a rifarsi al 20': giocata a liberare Vlasic, anticipato in angolo. È quindi un lancio illuminante di Ilic a mandare ancora in porta il croato, che trova però il salvataggio di Ponath. Al 32' Cacciamani si mette in proprio, seminando il panico in velocità sulla corsia di sinistra: sul cross in mezzo Adams è però anticipato dalla difesa tedesca. Sul ribaltamento di fronte è provvidenziale una chiusura in scivolata di Coco. Al 38' l'Ingolstadt trova il vantaggio con Sturm, che raccoglie sul secondo palo un cross di Costly, rientra sul destro e batte Paleari.

Il secondo tempo: Gabellini firma il pari — Al rientro dagli spogliatoi Baroni cambia tutti i giocatori di movimento. Il Toro riparte quindi con Paleari tra i pali; Pedersen, Maripan, Walukiewicz e Biraghi in difesa; Casadei e Anjorin in mediana; Dembele, Sanabria e Ciammaglichella a supporto di Gabellini. Il primo squillo è di Pedersen, che si lancia in velocità e conquista punizione dal limite: calcia Biraghi, Eisele alza in angolo. Quindi è Dembele a mandare a lato da buona posizioone dopo un rimpallo in area. Al 64' Baroni cambia tra i pali: Popa rileva Paleari. Cinque minuti più tardi un gran riflesso di Eisele nega a Maripan il pareggio su calcio d'angolo. Il Toro continua a spingere ma Cimmaglichella non inquadra dopo una buona azione sull'asse Pedersen-Sanabria. Il gol del pareggio è nell'aria e arriva al 73' con Gabellini che gira di testa un cross dalla destra di Pedersen. E sullo stesso asse i granata sfiorano anche il raddoppio, ancora con un cross dalla destra per il centravanti, che manda di poco a lato col mancino. Baroni si gioca quindi un altro cambio, inserendo Balcot per Ciammaglichella. Il Toro continua ad attaccare e, proprio su un pallone del nuovo entrato, Anjorin va a pochi passi dal gol. È l'ultima occasione di un secondo tempo in cui i granata hanno spinto, senza però trovare il guizzo giusto per ribaltare il risultato.